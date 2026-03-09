В Башкирии лыжник на полной скорости сбил девушку

В Башкирии на лыжном курорте «Абзаково» пострадала девушка. Об этом рассказали в администрации комплекса.

3 марта вечером мужчина на лыжах на высокой скорости сбил девушку. Пострадавшая получила многочисленные травмы. После оказания первой помощи было установлено, что девушке необходима операция. Инцидент произошёл на глазах у спасателей в 100 м от турникетов подъёмника.

После столкновения лыжник собрал вещи и уехал, даже не попытавшись помочь пострадавшей. Выяснилось, что мужчина – 33-летний уроженец Оренбурга, передвигающийся на «Киа Рио». Администрация курорта подала заявление в полицию и разыскивает очевидцев ЧП.