Депутаты Башкирии приняли новые законопроекты

В Башкортостане упростят систему получения бесплатных земельных участков для льготников, а также помогут с отстаиванием трудовых прав в суде. Депутаты Госсобрания рассмотрели целый ряд законопроектов, часть из которых приняли после окончательного чтения. Некоторые нормы создавались в очень сжатые сроки как реакция на определенные события в регионе.

Основой для одного из законопроектов стал недавний инцидент с массовой давкой в уфимском торговом центре. Тогда организаторы запустили розыгрыш подарочных сертификатов, но не рассчитали. Желающих оказалось так много, что в столпотворении несколько человек получили травмы. Во избежание таких ситуаций парламентарии внесли поправку в закон, обязывающую впредь усиливать меры безопасности.

В первом чтении рассмотрели и закон о регулировании жилищных отношений. Люди, которые живут по договорам социального найма в домах под снос, при выселении смогут выбрать: получить взамен на тех же основаниях благоустроенное жилое помещение либо денежное возмещение.

Больше возможностей будет и у льготников, претендующих на бесплатную землю под строительство жилья. Депутаты приняли закон, который позволит таким гражданам в разы ускорить получение участка.

Уже в первом чтении депутаты приняли закон о праве несовершеннолетних на трудоустройство. Норма касается подростков, находящихся в социально-опасном положении, например, сирот или состоящих на учёте. Цель – дать молодым людям возможность легального заработка, оградив при этом от криминальных денег.