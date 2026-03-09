Фильм уфимского сценариста завоевал более 100 наград на фестивалях

Картина уфимского сценариста завоевала свыше 100 наград на мировых кинофестивалях. 12 марта её уже покажут в кинотеатрах. Полнометражная фэнтези-мелодрама «Мой парень, манекен» снята при поддержке Минкультуры России. Сценарий фильма написала Айгуль Утяганова в соавторстве с Тимуром Абдуллиным, режиссёром выступил Дмитрий Николенко. Работа над картиной шла в живописных местах Башкортостана и на популярных локациях столицы республики. Предпремьерный показ состоялся и в Уфе.

Надев на манекен старинную сарматскую маску, он оживает. И вместо фигуры перед героиней Викой оказывается заколдованный Радмир, пропавший год назад сын владельца торгового центра. Но вот беда: по сюжету, кроме художницы его никто не видит и не слышит, что уж говорить об окружающих. Пока люди считают девушку странной, молодёжь объединяется, чтобы развеять древнюю магию.

Съёмки полнометражки проходили поистине в «местах силы» Башкортостана – у шихана Торатау, в Мурадымовском ущелье, на горе Иремель. Не обошлось и без столицы республики: в картине можно будет увидеть Уфу с высоты птичьего полёта, её улицы и торговый центр, в котором съёмочная группа отработала 10 ночных смен.

В фильм гармонично вплели яркий национальный колорит: герои нередко используют башкирские слова. Главные роли исполнили московские актёры, а вот охранника комплекса виртуозно сыграл актёр Национального молодёжного театра Шагит Хамматов. Роль археолога и сотрудника музея досталась главному режиссёру Театра юного зрителя Полине Шабаевой.