В Башкирии заработала 12-я полилингвальная школа

Школа «Хазина» в селе Аскарово Абзелиловского района стала 12-й в семье флагманских, полилингвальных учреждений образования. Об этом на своих страницах в соцсетях рассказал Глава Башкортостана. Школа, совмещенная с детским садом, который заработал в сентябре прошлого года, рассчитана на 640 детей и призвана стать социокультурным центром всего района.