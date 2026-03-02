В Башкирии заработала 12-я полилингвальная школа

Школа «Хазина» в селе Аскарово Абзелиловского района стала 12-й в семье флагманских, полилингвальных учреждений образования. Об этом на своих страницах в соцсетях рассказал Глава Башкортостана. Школа, совмещенная с детским садом, который заработал в сентябре прошлого года, рассчитана на 640 детей и призвана стать социокультурным центром всего района.
Руководитель региона подчеркнул, что, несмотря на все сложности строительства, власти выполнили обязательства перед жителями, создав комфортные условия для углубленного изучения родных языков и культур. Радий Хабиров поблагодарил педагогов и строителей за работу и заверил, что республика продолжит уделять пристальное внимание развитию Зауралья, возводя важные социальные объекты даже в непростое время.