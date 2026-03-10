В Уфе перед судом предстал виновный в гибели четырёх рабочих

Ответственному назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Прокурор не согласился с мягким наказанием и обжаловал приговор в апелляционном порядке. Верховный суд Башкирии изменил приговор, исключив условное осуждение. Мужчине назначено лишение свободы в виде 3 лет и 3 месяцев с отбыванием в колонии-поселении.