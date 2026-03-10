В Уфе перед судом предстал виновный в гибели четырёх рабочих

В Уфе перед судом предстал генеральный директор строительной фирмы, которого обвиняют в смерти четырёх рабочих.
В июне 2024 года при монтаже фасадного подъёмника произошло падение строительной люльки. В ней находились четыре человека, которые упали с высоты 9 этажа. Двое мужчин погибли на месте происшествия, ещё двое – в больнице.
Ответственному назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Прокурор не согласился с мягким наказанием и обжаловал приговор в апелляционном порядке. Верховный суд Башкирии изменил приговор, исключив условное осуждение. Мужчине назначено лишение свободы в виде 3 лет и 3 месяцев с отбыванием в колонии-поселении.