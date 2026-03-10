Из Башкирии в зону СВО прибыл 174-й гумконвой

На Донбасс прибыл очередной, 174-й республиканский гуманитарный конвой, сформированный по поручению Главы Башкортостана. Волонтёры, неравнодушные жители, районные администрации и крупные предприятия отработали сотни заявок бойцов.
Преодолев почти две тысячи километров, очередной гумконвой благополучно прибыл в точку назначения. Опытные водители ювелирно спускают с тралов бронированные «Уралы», которые будут работать на передовой. В кузове – легковые внедорожники, которые тоже забиты личными посылками.
Не только собирают, но и лично привозят гумпомощь волонтёры Башкортостана. Каждая встреча с земляками для них – как праздник.
Собственную фуру в составе республиканского гумконвоя в очередной раз отправил Бижбулякский район. Уроженцы этого муниципалитета служат на разных направлениях. Каждый приезд гуманитарного каравана – повод встретиться не только с земляками, но и друг с другом.
Дроны, автомобили, масксети, вода, стройматериалы – мелочей в гумпомощи нет. Даже в каждом детском письме со словами поддержки, или в банке чая с башкирскими травами, собранными «серебряными» волонтёрами, бойцы чувствуют заботу и тепло родного края. И это придаёт им сил, чтобы дойти до победы и вернуться домой.