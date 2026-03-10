Из Башкирии в зону СВО прибыл 174-й гумконвой

На Донбасс прибыл очередной, 174-й республиканский гуманитарный конвой, сформированный по поручению Главы Башкортостана. Волонтёры, неравнодушные жители, районные администрации и крупные предприятия отработали сотни заявок бойцов.

Преодолев почти две тысячи километров, очередной гумконвой благополучно прибыл в точку назначения. Опытные водители ювелирно спускают с тралов бронированные «Уралы», которые будут работать на передовой. В кузове – легковые внедорожники, которые тоже забиты личными посылками.

Уже больше 50 рейсов. За три года со многими уже познакомился. Встречают как родных, поднимаем им боевой дух. Жёны передают личные посылки в Уфе: кладём их в кабину, и тут уже лично в руки передаём. Николай Мосейчук, водитель гуманитарного конвоя

Не только собирают, но и лично привозят гумпомощь волонтёры Башкортостана. Каждая встреча с земляками для них – как праздник.

Привезли «мавики», автомобили, инструменты, стройматериалы – целую фуру. Собираем всё очень быстро, как только поступают заявки от наших бойцов. Виктория Афанасьева, волонтёр /г. Октябрьский/

Привозят всё по нашим заявкам в полном объёме. Спасибо большое. Всё отправляем на передовую, ребята очень довольны. позывной «Бык», заместитель командира мотострелкового батальона

Собственную фуру в составе республиканского гумконвоя в очередной раз отправил Бижбулякский район. Уроженцы этого муниципалитета служат на разных направлениях. Каждый приезд гуманитарного каравана – повод встретиться не только с земляками, но и друг с другом.

Спасибо, что собираете посылки, отправляете гумпомощь. Привет передаю своим родным и всему Бижбулякскому району. позывной «Африка», боец батальона им. Минигали Шаймуратова, Герой ДНР