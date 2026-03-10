В Уфе проходит выставка экзотических животных

На выставке представлены лемуры, кенгуру, крокодилы, питоны, обезьяны и другие. Как редкие для нашего региона звери переносят дорогу и местный климат, и чем питаются братья наши меньшие?

Спелый виноград – любимое лакомство этого капуцина, что неудивительно. Для обезьян фрукты – привычное питание, но в целом рацион их куда разнообразнее. Например, этого малыша, словно ребёнка, прямо с ложечки кормят детской кашей.

У Анастасии Синициной непростая задача: ей нужно накормить животных, которые в Уфе появились только благодаря передвижной выставке. Кенгуру, лемуры, гигантские летучие мыши, бананоеды, крокодилы, попугаи – всего более 30 видов зверей. Предпочтения у всех разные.

Например, хамелеон с удовольствием уплетает живых жуков, ловя их языком. Примечательно, что в дикой природе примерно за три секунды ящерица может распознать и поймать до четырёх насекомых.

Выставка проходит в разных городах России. К общению с людьми звери уже привыкли, но могут испытывать стресс от частых переездов, признаются организаторы. Здесь важную роль играет уход. Для каждого животного, в зависимости от вида, созданы все необходимые условия.