В Башкирии хотят использовать ИИ для сохранения родного языка

В Башкортостане разрабатывают план по использованию искусственного интеллекта для сохранения родного языка. Об этом говорили на совещании под руководством первого вице-премьера правительства республики Урала Кильсенбаева.

Он предложил воспринимать ИИ не просто как технологию, а как «искусственный разум», который должен понимать башкирскую речь и культуру. Председатель комитета по языкам народов региона призвал земляков ежедневно «обучать» нейросети родной речи: простыми фразами, повторениями и исправлениями. Комиссия также намерена в ближайшее время расширить повестку вопросами сохранения языка за пределами школы и семьи.