В Уфе у ребёнка нашли побои после посещения детского сада

Надзорное ведомство установит обстоятельства и причины произошедшего, изучит видеозаписи с камер наблюдения, даст оценку действиям руководства и воспитателей частного дошкольного учреждения, проверит соблюдение требований законодательства при оказании услуг по присмотру и уходу за детьми. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, надзорное ведомство поставило на контроль ход и результаты доследственной проверки.