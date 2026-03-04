В Башкирии модернизировали завод детского и диетического питания

В Чишмах модернизировали завод детского и диетического питания «ВкусЛайн». Новые цеха осмотрел Глава Башкортостана Радий Хабиров. Предприятие, которое поставляет горячее питание в учебные заведения региона, начало свою работу 9 лет назад. В 2020 году компания вложила более 130 млн рублей в модернизацию, а в прошлом приобрела новые помещения.
Объемы выпускаемой продукции увеличили до 90 позиций. Это мясные и рыбные полуфабрикаты, кулинария, десерты и специализированное питание для детей и взрослых. Поставщики сырья – предприятия Башкортостана. По подсчетам, за 2024-2030 год общий объём инвестиций в развитие «ВкусЛайн» превысит 960 млн рублей.