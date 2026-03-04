В Башкирии модернизировали завод детского и диетического питания

Запустили большое предприятие с огромным оборотом. Помню, несколько лет назад было много жалоб по школьному питанию: невкусно готовили, база пищеблоков не развивалась. Этим вопросом мы занимались плотно и жёстко. И добились того, что теперь на столах наших детей – хорошая, качественная башкирская продукция. Нам удалось стабилизировать ситуацию: появились крупные, сильные игроки, наладили систему контроля, создали профильное учреждение, а родителей сделали нашими союзниками, чтобы оперативно реагировать на жалобы. В 2025 году мы кормили 700 тысяч детей, а жалоб было только 46.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан