ДТП, перекрытые дороги и десятибалльные пробки: последствия циклона в Башкирии

Последствием циклона стали десятибалльные пробки в Уфе и перекрытые дороги регионального и федерального значений. В утренние часы в столице республики движение затрудняли не только выпавший снег, но и десятки аварий. О непогоде, которая обрушилась на Башкортостан, и о том, когда же всё-таки должна прийти весна – в нашем сюжете.

«Опоздал из-за десятибалльных пробок»: эту фразу сегодня произнёс не один уфимец. Путь до работы для многих стал настоящим мучением. Ночная метель к утру превратила дороги в полосу препятствий.

Так, утром из-за непогоды перекрыли трассу Уфа – Бирск – Янаул для автобусов и грузовиков. Ограничения также ввели на участке трассы Уфа – Инзер – Белорецк и на двух дорогах в Белебеевском районе.

Дорожно-транспортных происшествий на дорогах республики, в том числе со смертельным исходом, избежать не удалось. Так, сегодня в Иглинском районе микроавтобус столкнулся со встречным автомобилем. В результате аварии 75-летняя пассажирка легковушки скончалась на месте. Десятки аварий сегодня зафиксированы и в столице Башкортостана.

Из-за сильного снегопада временно запретили въезжать в Уфу большегрузам. Мера была направлена на обеспечение безопасности и бесперебойную работу дорожных служб в условиях ухудшения погоды. Тем временем глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев на оперативном совещании раскритиковал начальников городских коммунальных служб за неудовлетворительную очистку города от снега.

На борьбу со снежной стихией на улицы Уфы сегодня ночью вышли 53 дорожных рабочих и 176 единиц техники, но этого оказалось недостаточно, чтобы избежать в утренние часы коллапса. Днём же количество дорожных рабочих и техники увеличилось.

Действительно, во второй половине дня характер погоды начал меняться. Осадки прекратились, столбики термометра поползли вверх.