В Уфе прошёл финальный этап зимней Универсиады учащихся

Уфа приняла финальный этап Всероссийской зимней Универсиады учащихся. В рамках этого спортивного мероприятия прошёл турнир по кёрлингу. Участие принимали восемь команд юниоров и юниорок. По итогам встреч в финал вышли спортсмены из Москвы, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга, Кемеровской и Челябинской областей.

Чемпионский титул среди юниоров завоевали кёрлингисты из Уральского государственного университета физической культуры. В поединке за золото они оказались сильнее оппонентов из Российского университета спорта «ГЦОЛИФК».

В состязании за бронзовые медали казанские кёрлингисты уступили со счётом 3:4 соперникам из Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта.

Чемпионками среди юниорок стали спортсменки петербургского вуза. В финальный день соревнований они обыграли команду Поволжского ГУФКСиТ со счётом 10:1.