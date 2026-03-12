В Уфе прошёл финальный этап зимней Универсиады учащихся

Уфа приняла финальный этап Всероссийской зимней Универсиады учащихся. В рамках этого спортивного мероприятия прошёл турнир по кёрлингу. Участие принимали восемь команд юниоров и юниорок. По итогам встреч в финал вышли спортсмены из Москвы, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга, Кемеровской и Челябинской областей.
Чемпионский титул среди юниоров завоевали кёрлингисты из Уральского государственного университета физической культуры. В поединке за золото они оказались сильнее оппонентов из Российского университета спорта «ГЦОЛИФК».
В состязании за бронзовые медали казанские кёрлингисты уступили со счётом 3:4 соперникам из Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта.
Чемпионками среди юниорок стали спортсменки петербургского вуза. В финальный день соревнований они обыграли команду Поволжского ГУФКСиТ со счётом 10:1.
Московские кёрлингистки поднялись на третью ступень пьедестала почёта, одержав победу в поединке за бронзу со сборной Кемеровского государственного университета. Их игра завершилась со счётом 8:4. Поддержать спортсменов пришли участники прошлых этапов, которые не прошли в финал.