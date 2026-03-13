Общественники Башкирии встретились с жителями Зауралья

В Зауралье организовали выездные встречи членов Общественной палаты республики с местными жителями. Они прошли в Сибае и Абзелиловском районе. В рамках визита состоялись диалоговые площадки, приёмы граждан и обучающие семинары для представителей некоммерческих организаций.

Цель таких встреч – оперативно решать проблемы людей на местах. Так, по итогам выезда в Абзелиловский район в 2025 году в селе Янгельское были установлены фонари уличного освещения, а также организован отбор проб воды из озёр Якты-Куль, Сабакты и Карабалыкты для контроля экологического состояния и сохранения уникальных природных объектов.

Президентские гранты помогают создавать новые возможности для развития особенных детей. К примеру, один из победителей конкурса – проект «Волшебные пальчики» в Сибае. В рамках инициативы создана мультстудия для детей с ограниченными возможностями здоровья, где они развивают творческие способности.