В Уфе жители многоэтажки жалуются на постоянные потопы

Коммунальная драма
продолжительностью семь лет. В Уфе жители дома по улице Ахметова живут в зоне
постоянного потопа. Старые трубы в 35-летней постройке лопаются регулярно.
Соседи топят друг друга, стены покрываются плесенью, а подвалы превратились в
бассейны. И самое обидное – до капитального ремонта по плану ждать ещё 12 лет.
Жильцы устали писать жалобы и латать дыры изолентой.
Этот дом на улице
Ахметова видно издалека, но не по архитектуре, а по следам «большой воды». В
подъездах запах сырости стал привычным. Чтобы попасть в квартиру Марины
Сухаревой, нужно пройти по лабиринту из разводов на стенах и потолке. Потоп
здесь – не чрезвычайное происшествие, а рядовое событие.
Эти старые трубы, судя
по ржавчине, помнят еще перестройку. Капитальный ремонт в доме запланирован
ближе к 2036 году.
Эти
трубы у нас лопаются, из-за этого мы друг друга топим. Соответственно, мы ни
ремонт, ничего не можем сделать. Меня вот так тоже уже затопило: я 2-3 года не
могу ремонт сделать, потому что в одном месте прорвало, сосед затопил. И сейчас
уже в ванной вот тоже там поставили хомуты, подлатали метр, заварили трубы. А
оно тоже всё это, как говорится, на пороховой бочке.Марина Сухарева, старшая по дому
Проблемы не только
внутри квартир. В подъезде, по словам жильцов, ветер гуляет так, что выдувает
стекла.
Вот
рамы, окна, на тех этажах на машины соседей падают стёкла. Ветер шатается,
бьётся. Вызвали участкового, оформили, ладно. Показал раз пять-шесть, расклинил
всё, сам сделал. Пришли, хотели запенить, и кончилась пена. Год стояло так.Эльвер Кулиев, житель дома №300/1 по ул. Ахметова
Новая управляющая компания,
которая взялась обслуживать дом несколько месяцев назад, пытается латать дыры.
Но её усилия сравнимы с попыткой заткнуть плотину пальцем.
Изношенность
инженерных сетей практически 100-процентная. За эти два года мы заменили краны
в подвалах, всё, что смогли, сделали. Но стояки холодного и горячего
водоснабжения в аварийном состоянии. Регоператору надо бы включить в программу
хотя бы 2027 года ремонт инженерных сетей, холодного и горячего водоснабжения.Геннадий Зык, генеральный директор управляющей компании
Юристы поясняют: если
дом разваливается раньше срока, у жителей есть законные рычаги повлиять на
ситуацию.
В
случае критического износа элементов дома необходимо провести общее собрание
собственников, составить дефектную ведомость и обратиться в администрацию о
необходимости досрочного проведения капремонта. Частично ремонт некоторых
инженерных сетей или же фасада тоже возможен, если собственники собирают
средства на спецсчёте и денег достаточно для этого.Валерий Харисов, руководитель Кировского спецфилиала Башкирской республиканской коллегии адвокатов
В администрации
Ленинского района Уфы рассказали: сдвинуть сроки капремонта можно, но процедура
непростая.
Если
жильцы с новой УК соберут все необходимые документы, фото, подтверждающие, что
дом физически изношен, напишут коллективное заявление о том, что хотят
перенести дату проведения капремонта, то, возможно, работы смогут начать раньше
поставленного срока. Это возможно при наличии положительного решения
межведомственной комиссии и соответствующего протокола собрания жильцов.Ильвир Хамидуллин, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Ленинского района г. Уфы
Жильцы дома на улице
Ахметова уже семь лет живут в режиме ожидания. Но если они соберут документы
сейчас, есть шанс, что трубы поменяют не через 12 лет, а уже в ближайшие годы.
Пока же многоэтажка продолжает выживать – с хомутами, сыростью и надеждой на
скорые перемены.