В Уфе жители многоэтажки жалуются на постоянные потопы

Коммунальная драма продолжительностью семь лет. В Уфе жители дома по улице Ахметова живут в зоне постоянного потопа. Старые трубы в 35-летней постройке лопаются регулярно. Соседи топят друг друга, стены покрываются плесенью, а подвалы превратились в бассейны. И самое обидное – до капитального ремонта по плану ждать ещё 12 лет. Жильцы устали писать жалобы и латать дыры изолентой.

Этот дом на улице Ахметова видно издалека, но не по архитектуре, а по следам «большой воды». В подъездах запах сырости стал привычным. Чтобы попасть в квартиру Марины Сухаревой, нужно пройти по лабиринту из разводов на стенах и потолке. Потоп здесь – не чрезвычайное происшествие, а рядовое событие.

Эти старые трубы, судя по ржавчине, помнят еще перестройку. Капитальный ремонт в доме запланирован ближе к 2036 году.

Эти трубы у нас лопаются, из-за этого мы друг друга топим. Соответственно, мы ни ремонт, ничего не можем сделать. Меня вот так тоже уже затопило: я 2-3 года не могу ремонт сделать, потому что в одном месте прорвало, сосед затопил. И сейчас уже в ванной вот тоже там поставили хомуты, подлатали метр, заварили трубы. А оно тоже всё это, как говорится, на пороховой бочке. Марина Сухарева, старшая по дому

Проблемы не только внутри квартир. В подъезде, по словам жильцов, ветер гуляет так, что выдувает стекла.

Вот рамы, окна, на тех этажах на машины соседей падают стёкла. Ветер шатается, бьётся. Вызвали участкового, оформили, ладно. Показал раз пять-шесть, расклинил всё, сам сделал. Пришли, хотели запенить, и кончилась пена. Год стояло так. Эльвер Кулиев, житель дома №300/1 по ул. Ахметова

Новая управляющая компания, которая взялась обслуживать дом несколько месяцев назад, пытается латать дыры. Но её усилия сравнимы с попыткой заткнуть плотину пальцем.

Изношенность инженерных сетей практически 100-процентная. За эти два года мы заменили краны в подвалах, всё, что смогли, сделали. Но стояки холодного и горячего водоснабжения в аварийном состоянии. Регоператору надо бы включить в программу хотя бы 2027 года ремонт инженерных сетей, холодного и горячего водоснабжения. Геннадий Зык, генеральный директор управляющей компании

Юристы поясняют: если дом разваливается раньше срока, у жителей есть законные рычаги повлиять на ситуацию.

В случае критического износа элементов дома необходимо провести общее собрание собственников, составить дефектную ведомость и обратиться в администрацию о необходимости досрочного проведения капремонта. Частично ремонт некоторых инженерных сетей или же фасада тоже возможен, если собственники собирают средства на спецсчёте и денег достаточно для этого. Валерий Харисов, руководитель Кировского спецфилиала Башкирской республиканской коллегии адвокатов

В администрации Ленинского района Уфы рассказали: сдвинуть сроки капремонта можно, но процедура непростая.

Если жильцы с новой УК соберут все необходимые документы, фото, подтверждающие, что дом физически изношен, напишут коллективное заявление о том, что хотят перенести дату проведения капремонта, то, возможно, работы смогут начать раньше поставленного срока. Это возможно при наличии положительного решения межведомственной комиссии и соответствующего протокола собрания жильцов. Ильвир Хамидуллин, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Ленинского района г. Уфы