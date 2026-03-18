19 марта в Башкирии объявлено сокращенным рабочим днем

В преддверии празднования Ураза-байрама в республике изменится режим работы. Как сообщили в Гострудинспекции, четверг, 19 марта, станет сокращенным рабочим днем.

Ураза-байрам – один из главных праздников в исламе, знаменующий окончание священного поста в месяц Рамадан. В этот день мусульмане собираются на коллективные молитвы в мечетях, накрывают праздничные столы, раздают милостыню (фитр-садака) и навещают родных и близких.