В Уфе началась спартакиада «Трудовые резервы»

Масштабные физкультурно-спортивные состязания для работников предприятий Башкортостана. В Уфе стартовала спартакиада «Трудовые резервы». Корпоративные состязания пройдут в четыре этапа по 30 самым популярным видам спорта.

На первом этапе сотрудники крупнейших компаний и организаций республики будут бороться за победу в восьми видах спорта – это плавание, шашки, шахматы, нарды, дартс, пулевая стрельба из пневматического ружья, баскетбол и волейбол. Первый этап состязаний проходит в спортивном комплексе «Динамо».