Футбольный клуб «Уфа» одержал вторую победу подряд в домашнем матче

Футбольный клуб «Уфа» одержал вторую победу подряд. После саратовского «Сокола» была обыграна «Волга» из Ульяновска. В составе нашей команды отличились Денис Кутин, а также Владислав Камилов – для него этот гол стал первым после возвращения в столицу Башкортостана. Подробнее о прошедшем матче – в нашем сюжете.

Второй домашний матч подряд – и снова за «шесть очков». Неделю назад «Уфа» одержала важную победу над «Соколом», однако долго праздновать возможности не было. Новым соперником стала «Волга», в составе которой – квалифицированные новички и экс-уфимец Кирилл Фольмер.

Уже в начале встречи хозяева поля показали, что готовы бороться за право выступать в Первой лиге. После розыгрыша углового в ворота бывшего клуба забил Денис Кутин, а на 32-й минуте Владислав Камилов удвоил счёт.

Во второй половине встречи «Уфа» несколько раз могла довести счёт до разгромного. Однако под занавес матча пропустила сама – нападающий «Волги» Артур Мурза исполнил точный удар через себя. Итог – 2:1, победа нашей команды.