Уроженец Башкирии удостоен медали «За отвагу»

У каждого военнослужащего, защищающего Родину, есть своя история мужества, долга и верности. Одна из таких – у уроженца села Тузлукуш Белебеевского района.

Юность бойца прошла в родном селе, где он окончил среднюю школу. Желание получить рабочую специальность привело его в профессиональный лицей № 89 Белебея. Завершив обучение в 2010 году, Динар Хабибуллин был призван на срочную службу, после чего вернулся в запас.

В 2023 году он заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону специальной военной операции. В настоящее время служит на территории Луганской области. Сослуживцы отмечают его стойкость и преданность делу.

За мужество и самоотверженность при выполнении боевых задач он удостоен медали участника специальной военной операции и медали «За отвагу».

В администрации подчеркнули, что история Динара – пример того, как человек, следуя личным убеждениям и чувству долга, становится на защиту интересов страны.

