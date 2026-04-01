ХК «Толпар» провёл завершающую тренировку перед играми в плей-офф

Молодёжная хоккейная команда «Толпар» провела завершающую тренировку перед предстоящими играми в плей-офф. Соперником станет «Авто» из Екатеринбурга. О том, как толпаровцы провели сезон и над чем работают сейчас – в нашем сюжете.

Ещё одно уральское дерби ожидает уфимских хоккеистов: «Толпар» подходит к плей-офф с боевым настроением и чёткими задачами. Впереди – первая игра кубковой серии с екатеринбургским «Авто». В регулярном чемпионате соперники встречались четыре раза, и противостояние получилось равным. «Толпар» одержал две победы, столько же осталось за «Авто». Ничья в регулярке лишь разжигает интригу: уральское дерби обещает быть зрелищным.

В прошлом сезоне команда играла в серебряном дивизионе и, выиграв его, вернула своё место в золотом. Начало этого регулярного чемпионата было тяжёлым для молодых хоккеистов. Ведущие игроки команды выступали за «Салават Юлаев» и «Торос» – это сказывалось на матчах «Толпара». Уже во второй половине сезона команда начала играть более стабильно. В итоге в турнирной таблице Восточной конференции они заняли четвёртое место, набрав 77 очков.

Одним из лидеров атаки является Булат Ахсянов. По итогам регулярного чемпионата он вошёл в топ-10 бомбардиров Молодёжной хоккейной лиги. За сезон он набрал 65 очков. Его результативность – надёжный аргумент в атаке.

Максим Агафонов – защитник, который провёл самое большое время на льду среди всех игроков «Толпара» в регулярном чемпионате. Часть сезона он отыграл в «Торосе», теперь его опыт – одно из главных орудий команды в кубковой серии. Для некоторых хоккеистов игра в плей-офф будет дебютной. Один из них – Дмитрий Пыхтин, который стал лучшим снайпером-защитником команды, забив семь голов.