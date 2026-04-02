Пункт временного размещения организовали в Уфе после атаки БПЛА

В столице Башкирии после инцидента с БПЛА развернули пункт временного размещения. Об этом сообщил глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов.

Пункт временного размещения находится в центре образования №35 на улице Гафури, 7. Он укомплектован кроватями, постельным бельем и предметами жизнеобеспечения.

Напомним, сегодня утром, 2 апреля, произошла атака БПЛА на Уфу. В результате ЧП пострадал жилой дом по улице Мажита Гафури. Прокуратура открыла для жильцов горячую линию: +7 (347) 273-64-54.

Режим беспилотной опасности на территории Башкирии был введен в 5:27 и в настоящее время снят. Также действовали ограничения в аэропорту Уфы. Сейчас он работает в штатном режиме.

Кроме того, движение на улице Гафури перекрыто от Коммунистической до Чернышевского до 18:00. К счастью, при атаке БПЛА никто не пострадал.

Всего ночью ПВО перехватила и уничтожила над Россией 147 беспилотников.