В Башкирии систему теплоснабжения перевели на минимальные параметры

В связи с плюсовой температурой систему теплоснабжения перевели на минимальные параметры. Речь идёт о зоне обслуживания БашРТС. Часть энергообъектов, в том числе один из самых современных котельных цехов в Уфе, уже отключили, но это не означает, что жители близлежащих домов остались без тепла.

Котельный цех №15 в микрорайоне Глумилино ввели в эксплуатацию в 2023 году. Это современный энергообъект мощностью в 120 гигакалорий. Цех возвели с большим запасом, учитывая активную застройку вокруг. Даже в самые сильные холода цех был загружен примерно на 40%, сейчас его и вовсе отключили.

Но это не значит, что жители близлежащих домов остались без отопления и горячей воды. Тепловая нагрузка переведена на другой источник – ТЭЦ-2. Что касается температуры теплоносителя, в связи с весенним потеплением БашРТС перевёла систему на минимально возможные параметры – это не более 70 градусов на выходе. Распределить же тепло таким образом, чтобы каждый объект получал энергоресурс качественно, заданной температуры и под должным напором, позволяют центральные тепловые пункты.

Поддержание комфортной температуры в квартирах горожан – это прежде всего обязанность управляющей компании, говорят представители ресурсоснабжающей организации. К примеру, в этом доме по улице Рудольфа Нуреева и вовсе проблем с перетопами не бывает никогда. Вопрос решили установкой погодозависимой автоматики на тепловом узле, которая сама регулирует параметры подачи теплоносителя в квартиры.