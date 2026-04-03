В Уфе затопило 86 придомовых участков

В Госкомитете Башкирии по ЧС ведётся круглосуточный мониторинг паводковой обстановки.
За сутки в службу спасения поступило 13 сообщений, связанных с весенним половодьем. На контроле находятся 16 ситуаций в 12 муниципальных образованиях. Так, затоплено 8 дорог, 7 мостов и 86 придомовых участков.
Наибольшие подъемы уровня воды отмечаются:
— на реке Уфа у поселка Шакша Уфы, динамика уровня воды за сутки +68 см, текущий уровень 365 см, выход на пойму 830 см;
— на реке Белой в Уфе в районе Монумента Дружбы, динамика уровня воды за сутки +55 см, текущий уровень 405 см, выход на пойму 600 см;
— на реке Уршак у села Булгаково Уфимского района, динамика уровня воды за сутки +60 см, текущий уровень 350 см, неблагоприятный уровень 612 см;
— на реке Ай у села Большеустьикинское Мечетлинского района, динамика уровня воды +46 см, текущий уровень 408 см, неблагоприятный уровень 922 см.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.