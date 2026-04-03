Башкирия делает ставку на рабочие кадры как на стратегический приоритет

Башкортостан делает ставку на рабочие профессии как на приоритет долгосрочного развития. Об этом сообщили в Агентстве политических и экономических коммуникаций, комментируя встречу главы республики Радия Хабирова с лидерами чемпионатного движения «Профессионалы», которая прошла 31 марта. Победителей и призёров глава региона назвал «золотым фондом» республики.
В Агентстве напомнили, что в Башкортостане – крупнейшая в стране сеть среднего профессионального образования: 92 колледжа, где учатся почти 120 тысяч студентов. За четыре года капитально отремонтировали 32 колледжа, создано 19 образовательно-производственных кластеров с ведущими предприятиями.
В 2025 году команда республики завоевала 42 медали, войдя в десятку сильнейших регионов. Количество участников региональных этапов выросло с 1,1 тыс. в 2023 году до 30 тысяч в 2026 году. По оценке АПЭК, республика выстраивает не разовые меры, а целостную экосистему подготовки кадров: от модернизации колледжей до массового вовлечения в чемпионатное движение.