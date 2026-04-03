Башкирия делает ставку на рабочие кадры как на стратегический приоритет

Башкортостан делает ставку на рабочие профессии как на приоритет долгосрочного развития. Об этом сообщили в Агентстве политических и экономических коммуникаций, комментируя встречу главы республики Радия Хабирова с лидерами чемпионатного движения «Профессионалы», которая прошла 31 марта. Победителей и призёров глава региона назвал «золотым фондом» республики.

В Агентстве напомнили, что в Башкортостане – крупнейшая в стране сеть среднего профессионального образования: 92 колледжа, где учатся почти 120 тысяч студентов. За четыре года капитально отремонтировали 32 колледжа, создано 19 образовательно-производственных кластеров с ведущими предприятиями.