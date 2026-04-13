Полиция Уфы рассказала подробности «нападения» у банкомата

Стали известны подробности кровавого «нападения» у банкомата в Уфе.
Напомним, в супермаркете по улицу Габдуллы Амантая был замечен забрызганный кровью банкомат. Очевидцы сообщили, что видели раненного мужчину.
По предварительной информации, нападения не было. Двое знакомых проводили время за распитием спиртных напитков. Вскоре один из них в алкогольном угаре нанёс себе ранения и ушёл из дома. Мужчина дошёл до банкомата. Пострадавшего опросили – уфимец направил заявление о прекращении разбирательств.