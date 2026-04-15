В нацпарке Башкирии заметили медведицу с двумя медвежатами

Медведица с двумя годовалыми медвежатами вышла из берлоги в национальном парке «Башкирия».

Как пояснили специалисты, годовалые медвежата нередко остаются с матерью после первой зимовки. В этот период медведица продолжает защищать детенышей, учит их искать корм, распознавать опасность и ориентироваться в лесу.

Обычно медвежата остаются с медведицей до полутора лет, а иногда и дольше – вплоть до следующего брачного сезона. Затем семья постепенно распадается, и молодые медведи начинают самостоятельную жизнь.