В Уфе у Дворца борьбы откроется новая пешеходная зона

В Уфе состоится открытие новой пешеходной зоны у Дворца борьбы. Это место обещает стать точкой притяжения для горожан. Праздник, который состоится 29 апреля под открытым небом, объединит спорт, творчество и музыку.

Для гостей выступят музыкальные группы, пройдут мастер-классы по гончарному искусству и росписи фигурок, фитнес-тренировки по восточной пластике и йоге. Также гостей ждут заезды радиоуправляемых автомобилей и дружеские матчи по стритболу с игроками БК «Динамо».