В Уфе прошёл чемпионат Башкирии по борьбе на поясах

В Уфе прошёл чемпионат республики по борьбе на поясах среди женщин и мужчин. Участие приняли более 150 спортсменов, они соревновались в вольном и классическом стиле борьбы. О том, как прошёл турнир, – в нашем сюжете.

За ходом поединков наблюдает Дина Туйгильдина – двукратная чемпионка мира по борьбе на поясах среди юниорок. Все свои пять схваток на этих соревнованиях она уже выиграла и стала первой. Для Дины этот старт – тренировочный этап на пути к главной цели: в этом году она намерена завоевать титул чемпионки мира среди женщин.

На этом турнире собрались сильнейшие борцы со всей республики. Один из них – Артём Хуснутдинов из Туймазов. Он провёл четыре схватки, по итогам которых в весовой категории 90 кг Артём стал первым. Он занимается борьбой девять лет, но участие во взрослом чемпионате для него первое. На прошлых соревнованиях он не смог выступить из-за травмы, но, набравшись сил, показал, на что способен.