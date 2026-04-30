В Уфе прошёл турнир по тэг-регби

В Уфе прошёл IV тур Всероссийского спортивного проекта «Бизнес-лига «Матч ТВ» по тэг-регби. Мероприятие прошло при поддержке Российского спортивного фонда. В туре приняли участие 27 команд.
Коллективы были разделены на два дивизиона – спортивный и корпоративный. Тэг-регби – это бесконтактная версия игры. В отличие от классической разновидности, здесь для остановки соперника вместо захвата нужно просто сорвать ленту с пояса.
Спортивный проект «Бизнес-Лига «Матч ТВ» по тэг-регби создан в 2021 году для развития этой дисциплины в корпоративной среде. Башкортостан на турнире представили сборная Уфы и коллектив Уфимского юридического института МВД России. В спортивном дивизионе победу одержала команда «Хэштеги». В финале корпоративного дивизиона встретились коллектив «Муфаса» – московского Управления Федеральной антимонопольной службы, и команда «Озон», которая и заняла первое место.