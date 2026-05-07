В Стерлитамаке провели консультации для бойцов СВО и их близких

В Стерлитамаке прошли республиканские акции «Защитники Отечества» и «СВОя семейная гостиная». Они направлены на оказание психологической, социальной и правовой помощи семьям участников спецоперации.

Консультации смогли получить жители Ишимбайского Стерлитамакского, Гафурийского и Аургазинского районов. Ветераны СВО и члены их семей смогли задать вопросы и получить разъяснения в формате единого окна. Всего поступило более 850 обращений по федеральным и региональным выплатам, поиску без вести пропавших, жилищным вопросам и не только.