В Башкирии после заморозков ожидаются дожди и грозы

Во вторник, 12 мая, ночью местами, а днем по республике пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 9-14 м/с, при грозе – порывистый. Температура воздуха ночью составит +3, +8°С. В восточных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0,- 2°С. Днем потеплеет до +14, +19°С.