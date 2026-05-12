17-летний подросток без прав попался на питбайке в Уфе

В Уфе в рамках профилактических мероприятий «Мототехника» на улице Малой Тихорецкой сотрудники ГАИ остановили питбайк. Выяснилось, что за рулем находился 17-летний юноша. Водительского удостоверения у него не было.

На место вызвали родителей несовершеннолетнего. В их присутствии подростка отстранили от управления, а питбайк поместили на спецстоянку.

В отношении юноши составлен административный материал. Материалы в отношении родителей направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.