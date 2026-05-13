Салават Хусаинов стал и.о. председателя Госсобрания Башкирии

Исполняющим обязанности председателя Госсобрания – Курултая Башкирии назначен Салават Хусаинов. Он будет занимать этот пост до избрания нового спикера парламента.

Напомним, председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев ушел из жизни 4 мая после продолжительной болезни.

Салават Хусаинов родился 10 марта 1964 года в селе Зильдиярово Миякинского района. В 1986 году окончил уфимский филиал Московского технологического института по специальности «машины и аппараты легкой промышленности». Трудовую деятельность начал инженером-механиком в районном колхозе имени 60-летия Октября.

В разные годы он возглавлял ЖЭУ-6 и ЖРЭУ-40 Кировского района Уфы, работал заместителем директора филиала «Уфагаз» ОАО «Газ-Сервис», занимал руководящие посты в администрации Уфы, в том числе был главой Октябрьского района и первым вице-мэром.

Также Хусаинов возглавлял комитет Курултая по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ. До нового назначения он был заместителем председателя Госсобрания Башкирии.