В Башкирии возбуждено уголовное дело после ЧП с ребенком на аттракционе

В Стерлитамаке возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Напомним, 10 мая в парке имени Ю. Гагарина 12-летний мальчик получил тяжелые травмы на аттракционе. По данным СКР по РБ, когда ребенок по указанию оператора переходил в другую кабину, устройство начало работать, в результате чего школьника зажало между элементами конструкции.
Пострадавшего госпитализировали, а затем доставили в больницу Уфы. Ему продолжают оказывать медицинскую помощь.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение правил техники безопасности и надлежащее техническое состояние аттракциона.
Ранее прокуратура уже начала проверку по факту травмирования ребенка.
Фото: СКР по РБ.