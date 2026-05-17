Бастрыкин взял на контроль дело о смерти младенца в Уфе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о смерти трехмесячного ребенка в Уфе. О ходе расследования и установленных обстоятельствах доложит руководитель СУ СКР по Башкирии Владимир Архангельский.
Напомним, накануне в квартире в микрорайоне Инорс обнаружили тело трехмесячного мальчика. По данным следствия, в момент происшествия ребенок находился дома с отцом.
Также сообщается, что семья состояла на профилактическом учете как неблагополучная. По факту случившегося Следком возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.