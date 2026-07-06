На водоемах республики за выходные погибли 6 человек

За минувшие выходные в регионе зафиксировано 7 происшествий на водных объектах. Погибли 6 человек, в том числе 1 ребенок. Еще 3 человека, включая одного ребенка, удалось спасти.

3 июля в Уфимском районе на реке Уршак мужчина 1954 года рождения утонул, пытаясь спасти тонущего внука, при этом ребенок выжил. В Мишкинском районе в местном пруду погиб мальчик 2014 года рождения. Обстоятельства устанавливаются.

4 июля в Караидельском районе на реке Уреш обнаружено тело мужчины 1976 года рождения. В Мелеузовском районе на Нугушском водохранилище спасены двое мужчин 2002 года рождения, которые были госпитализированы. В Уфе в микрорайоне Сипайлово из воды извлечено тело мужчины. Личность устанавливается.

5 июля в Стерлитамаке на городском пляже из реки Ашкадар водолазы подняли тело мужчины 1970 года рождения, а в Уфе на Дудкинской переправе из реки Уфа извлечено тело женщины 1987 года рождения, при этом ее ребенок 2016 года рождения был спасен очевидцем.

Основными причинами происшествий остаются купание в необорудованных местах, игнорирование запрещающих знаков, отсутствие контроля за детьми и купание в состоянии алкогольного опьянения.