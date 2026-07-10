Артур Гильманов: «Уфимский хоспис стал одним из ключевых центров паллиативной помощи»

Создание Уфимского хосписа стало одним из значимых социальных проектов, реализованных по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова. За три года он превратился в один из ключевых центров паллиативной помощи республики. Здесь помогают взрослым и детям, работают выездные патронажные службы, готовят медицинские кадры и внедряют современные практики паллиативной медицины.

Артур Гильманов, член комиссии Общественной палаты РБ