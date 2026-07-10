Артур Гильманов: «Уфимский хоспис стал одним из ключевых центров паллиативной помощи»

Три года назад в Башкирии заработал Уфимский хоспис. Центр был спроектирован и построен с нуля, однако быстро стал одной из ключевых точек паллиативной помощи республики.

Фото №1 - Артур Гильманов: «Уфимский хоспис стал одним из ключевых центров паллиативной помощи»

Член комиссии Общественной палаты Башкирии по здравоохранению, социальной политики, благотворительности, вопросам семьи и детства Артур Гильманов отметил, что хоспис стал важной частью комплексной работы по развитию паллиативной помощи. Она была признана одной из наиболее эффективных в стране.

Создание Уфимского хосписа стало одним из значимых социальных проектов, реализованных по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова. За три года он превратился в один из ключевых центров паллиативной помощи республики. Здесь помогают взрослым и детям, работают выездные патронажные службы, готовят медицинские кадры и внедряют современные практики паллиативной медицины.

Артур Гильманов, член комиссии Общественной палаты РБ

Накануне, 9 июля, хоспис посетил Глава Башкирии. Радий Хабиров лично поздравил коллектив и подопечных центра паллиативной помощи.

Фото: ufahospice.ru

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