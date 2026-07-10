Артур Гильманов: «Уфимский хоспис стал одним из ключевых центров паллиативной помощи»

Три года назад в Башкирии заработал Уфимский хоспис. Центр был спроектирован и построен с нуля, однако быстро стал одной из ключевых точек паллиативной помощи республики.
Член комиссии Общественной палаты Башкирии по здравоохранению, социальной политики, благотворительности, вопросам семьи и детства Артур Гильманов отметил, что хоспис стал важной частью комплексной работы по развитию паллиативной помощи. Она была признана одной из наиболее эффективных в стране.
Накануне, 9 июля, хоспис посетил Глава Башкирии. Радий Хабиров лично поздравил коллектив и подопечных центра паллиативной помощи.
Фото: ufahospice.ru