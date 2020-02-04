В школе Башкирии в рамках проекта «Взлетай!» заработал модуль «Здоровая улыбка»

В башкирской гимназии им. Шайхзады Бабича села Зилаир заработал модуль «Здоровая улыбка». Это стало возможным благодаря республиканскому проекту «Взлетай!». Ученикам школы теперь не надо дожидаться в очереди, чтобы попасть к стоматологу.
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Гимназисты проходят профосмотр в гимназии и по показаниям получают необходимое лечение. Кроме того, на прием к стоматологу могут попасть и ребята, которые обучаются в других школах района.
Учебный центр «Точка роста» открыл новые возможности для сельских ребят. Шлем виртуальной реальности, квадрокоптер, 3D-принтер. Все это теперь доступно для гимназистов. Техническое переоснащение, новые методы обучения станут площадкой для дальнейшего всестороннего развития школьников. Для Ильназа Динисламова любимым занятием стало конструирование лего.