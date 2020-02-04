В Стерлитамаке начала работу выездная бригада врачей из Уфы

Елена Прудько, врач-кардиолог Республиканского кардиоцентра: «Я принимаю первый день, сейчас около 10 пациентов. На каждый день у нас более 20 пациентов. В нашем кардиоцентре есть пациенты со всех районов республики, это те же самые пациенты. Они к нам тоже приезжают».