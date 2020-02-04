В Стерлитамаке начала работу выездная бригада врачей из Уфы

В первый день в поликлинике при клинической больнице №1 пациентов принимали невролог и кардиолог. Как признаются специалисты, для них это хороший опыт работы в непривычной обстановке. Жители Стерлитамака могли на месте получить направление в республиканские медицинские учреждения.
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Выездная бригада будет работать в Стерлитамаке до 7 февраля. Пациентов готовы принять офтальмолог, гинеколог, пульмонолог и эндокринолог. Также в феврале уфимские врачи отправятся в Нефтекамск и Агидель.