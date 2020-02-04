В Стерлитамаке начала работу выездная бригада врачей из Уфы

В первый день в поликлинике при клинической больнице №1 пациентов принимали невролог и кардиолог. Как признаются специалисты, для них это хороший опыт работы в непривычной обстановке. Жители Стерлитамака могли на месте получить направление в республиканские медицинские учреждения.

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Айгуль Елизарьева, врач-невролог Городской клинической больницы №21 г. Уфы: «В нашей больнице есть такая практика, нас периодически отправляют в командировки для оказания помощи. Немного интересно, немного необычно, потому что это не рутинная практика. Мы выполняем то же самое, что и всегда».

Елена Прудько, врач-кардиолог Республиканского кардиоцентра: «Я принимаю первый день, сейчас около 10 пациентов. На каждый день у нас более 20 пациентов. В нашем кардиоцентре есть пациенты со всех районов республики, это те же самые пациенты. Они к нам тоже приезжают».

Выездная бригада будет работать в Стерлитамаке до 7 февраля. Пациентов готовы принять офтальмолог, гинеколог, пульмонолог и эндокринолог. Также в феврале уфимские врачи отправятся в Нефтекамск и Агидель.

Татьяна Гулынина, заместитель главного врача Городской клинической больницы №1: «В пятницу мы ждем специалистов из клиники «Мать и дитя». Они будут принимать на базе городской больницы №2. Прежде всего, они приезжают для организационно-методической помощи, а также для отбора пациентов для оказания медицинской помощи».