В Башкирии появился детский сад на месте аварийного здания

В селе Бураево открылся новый детский сад на 95 мест. Ранее на его месте стояло аварийное здание. Торжественное открытие прошло в рамках национального проекта «Демография», утверждённого майским указом Владимира Путина.

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Новый садик получил название «Иэйгор». Это современное двухэтажное здание площадью 1390 кв. м. Оно оснащено всем необходимым: просторными спальнями, игровыми комнатами, концертным залом. Теперь около ста детей смогут получить дошкольное образование в стенах нового детсада.

Всего в селе Бураево проживает около 11,5 тысячи человек, 3,5 из них – дети до 18 лет. Еще в 2015 году мы разобрали здание аварийного детского сада, который был построен в 50-е годы прошлого века. И вот, спустя несколько лет, в нашем селе на месте ветхого строения появляется новый, современный детский сад, с просторными игровыми и спальными комнатами, спортивным и музыкальным залами, медицинским кабинетом. Конечно, это долгожданное событие для жителей села!

Фарит Хузин, начальник отдела образования администрации МР Бураевского района Башкирии

Территория дошкольного образовательного учреждения включает в себя 5 игровых площадок с прорезиненным покрытием, где есть необходимое игровое оборудование. Кроме того, здание детского сада оснащено теплыми полами, огнестойкими дверьми, пандусами и лифтом для маломобильных граждан.

Строительство объекта, приуроченное к республиканской программе «100 объектов – к 100-летию Башкортостана»