В Башкирии появился детский сад на месте аварийного здания

В селе Бураево открылся новый детский сад на 95 мест. Ранее на его месте стояло аварийное здание. Торжественное открытие прошло в рамках национального проекта «Демография», утверждённого майским указом Владимира Путина.
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Новый садик получил название «Иэйгор». Это современное двухэтажное здание площадью 1390 кв. м. Оно оснащено всем необходимым: просторными спальнями, игровыми комнатами, концертным залом. Теперь около ста детей смогут получить дошкольное образование в стенах нового детсада.
Территория дошкольного образовательного учреждения включает в себя 5 игровых площадок с прорезиненным покрытием, где есть необходимое игровое оборудование. Кроме того, здание детского сада оснащено теплыми полами, огнестойкими дверьми, пандусами и лифтом для маломобильных граждан.
Строительство объекта, приуроченное к республиканской программе «100 объектов – к 100-летию Башкортостана»