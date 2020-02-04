В Башкирии появился детский сад на месте аварийного здания

Всего в селе Бураево проживает около 11,5 тысячи человек, 3,5 из них – дети до 18 лет. Еще в 2015 году мы разобрали здание аварийного детского сада, который был построен в 50-е годы прошлого века. И вот, спустя несколько лет, в нашем селе на месте ветхого строения появляется новый, современный детский сад, с просторными игровыми и спальными комнатами, спортивным и музыкальным залами, медицинским кабинетом. Конечно, это долгожданное событие для жителей села!

Фарит Хузин, начальник отдела образования администрации МР Бураевского района Башкирии