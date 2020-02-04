В Башкирии более 27 тысяч человек болеют гриппом и ОРВИ

Число заболевших гриппом и ОРВИ в республике достигло 27,5 тысяч человек. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор. Почти 70 процентов болеющих – это дети.

В республике 11 школ и детсадов полностью закрыты на карантин. При этом отмечается превышение недельных эпидемпорогов в 23 субъектах Российской Федерации. Управление Роспотребнадзора напоминает, что нужно соблюдать меры профилактики: сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и пользоваться масками.

Напомним, накануне в связи с высокой заболеваемостью гриппом и ОРВИ многие учебные учреждения Башкирии приостановили образовательный процесс. В детских сада и школах закрылись 84 класса и группы, сообщается в региональном Минобре.