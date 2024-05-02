В Башкирии волонтёры сплели для бойцов СВО более 14 тысяч масксетей

Волонтёры Башкортостана сплели для спецоперации более 14 тысяч маскировочных сетей. В рублевом эквиваленте это составляет порядка 26 млн рублей. Эту работу начинала небольшая группа единомышленников, а теперь у волонтерского движения «Масксети Щит» огромное количество цехов по всей республике. Только в Уфе их 15.

Недавно у организации появился каталог маскировочных сетей, по которому бойцы выбирают нужную им расцветку под конкретный ландшафт. Сейчас волонтеры заняты противотепловизионными пончо. Такая инновационная накидка позволит остаться незамеченным для квадрокоптеров. Пока изделие на этапе эксперимента.