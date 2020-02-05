В Башкирии прошло специальное обучение для руководителей кооперативных организаций

В Белорецком районе было проведено специальное обучение для руководителей кооперативных организаций. Мероприятие длилось пять дней — с 27 января по 2 февраля на базе санатория «Ассы». Данное обучение способствует реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который утвердил Владимир Путин.

На мероприятии было отмечено, что динамика торговой сферы Башкирии развивается в положительную сторону. За 11 месяцев 2019 года оптовый товарооборот составил 935 миллиардов рублей. Это отметил председатель Госкомитета Башкирии по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев.

Были намечены ключевые направления по дальнейшему развитию сферы. Одно из таких направлений — обеспечение 1400 населенных пунктов без стационарных объектов торговли нужным обслуживанием. Для этого будет развита мобильная торговля, а также должны быть размещены нестационарные торговые павильоны.

Также предпринимателям будет предоставлена методическая и консультативная помощь в инвестиционных вопросах.