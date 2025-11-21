В Уфе прошло вручение медалей «Юнармейская доблесть»

Среди приглашённых ребят были и те, кто в сложной ситуации не растерялся и спас жизнь другому человеку. В колонном зале приветствовали 45 юнармейцев.

Всего же в Башкортостане организация, образованная в 2016 году, сегодня насчитывает около 32 тысяч членов. Причём среди активистов не только мальчики, но и девочки, которые ничем не уступают.