В Уфе началась подготовка управленцев для организаций народного хозяйства

Более 80 человек приступили к обучению в рамках президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства. Учебу будут вести в стенах Уфимского университета науки и технологий, а также Башкирской академии госслужбы и управления.

Представители вузов отмечают, что набор студентов в этом году стал рекордным – на одно место претендовали два человека. Среди них банкиры, бизнесмены, энергетики, представители органов власти.