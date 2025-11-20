В Уфе началась подготовка управленцев для организаций народного хозяйства

Более 80 человек приступили к обучению в рамках президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства. Учебу будут вести в стенах Уфимского университета науки и технологий, а также Башкирской академии госслужбы и управления.
Представители вузов отмечают, что набор студентов в этом году стал рекордным – на одно место претендовали два человека. Среди них банкиры, бизнесмены, энергетики, представители органов власти.
За 28 лет существования программы в Башкортостане её выпускниками стали свыше 2 тысяч человек. Многие из них побывали на стажировках в странах Европы, Восточной и Средней Азии и Ближнего Востока. Большая часть людей будут проходить обучение в БАГСУ.