«Получилось живо и неординарно»: В Стерлитамаке после ремонта открылось детское отделение больницы № 3

В Башкирском городе Стерлитамак прошло торжественное открытие детского отделения больницы №3. Мероприятие посетили заместители министра здравоохранения РБ Ирина Кононова и Игорь Засядкин. Они высоко оценили обновленную больницу, отметив, что для почти 9 тысяч детей поликлиника станет еще комфортнее.
горячие новости
Для обновления отделения была проделана большая работа. Интерьер больницы пестрит теплыми тонами, обновлены окна и мебель, заменена электропроводка. В палатах и кабинетах врачей теперь всегда будет холодная и горячая вода.
Это стало возможным благодаря реализации в Башкортостане региональной программы «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» и национального проекта «Здравоохранение», утверждённого майским указом Владимира Путина.
Стоит отметить, что к поликлинике прикреплено 8900 детей. На сегодняшний день все педиатрические участки укомплектованы врачами и фельдшерами, имеются все узкие специалисты.