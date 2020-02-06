«Получилось живо и неординарно»: В Стерлитамаке после ремонта открылось детское отделение больницы № 3

В Башкирском городе Стерлитамак прошло торжественное открытие детского отделения больницы №3. Мероприятие посетили заместители министра здравоохранения РБ Ирина Кононова и Игорь Засядкин. Они высоко оценили обновленную больницу, отметив, что для почти 9 тысяч детей поликлиника станет еще комфортнее.

Для обновления отделения была проделана большая работа. Интерьер больницы пестрит теплыми тонами, обновлены окна и мебель, заменена электропроводка. В палатах и кабинетах врачей теперь всегда будет холодная и горячая вода.

Это стало возможным благодаря реализации в Башкортостане региональной программы «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» и национального проекта «Здравоохранение», утверждённого майским указом Владимира Путина.

Интерьер детского отделения получился живым, неординарным, жизнерадостным, вдохновляющим пациентов на выздоровление. Для медицинских работников созданы комфортные условия труда, есть раздевалки, комнаты приема пищи. Приобретена новая мебель, заменены компьютеры у участковых педиатров. пресс-служба Минздрава РБ