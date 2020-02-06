«Цены искусственно завышаются»: в Уфе проверили аптеки из-за ситуации с коронавирусом

Владимир Путин предложил отбирать лицензии у аптек, которые на волне борьбы с коронавирусом завышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты. Сегодня в Башкортостане «Народный контроль» провёл рейд с целью выявления недобросовестных аптек.

И пока учёные со всего мира разрабатывают вакцину против нового вируса, на рынке медпрепаратов уже вовсю зарабатывают на панике. На сегодняшний день, по данным Всемирной организации здравоохранения, инфицированы почти 25 тысяч человек. За пределами Китая диагноз подтвержден более чем у 190 пациентов, скончались 565. На фоне этих сообщений растет ажиотаж на лекарства и средства защиты, на котором некоторые пытаются нажиться.

Наталья Термер, фармацевт: «Противовирусные препараты пользуются спросом повышенным, то есть даже две-три недели назад он был меньше гораздо. На какие-то препараты цены повышены у поставщиков, то есть, видимо, цены искусственно завышаются в связи с этой ситуацией на фармацевтическом рынке. Но мы со стороны эти цены, естественно, никаким образом не увеличиваем».

И повезло, если предприниматели подняли цену незначительно. Некоторые же откровенно спекулируют на ситуации. В Екатеринбурге цены выросли в три раза, а в Курске защитные повязки подорожали в 35 раз. В нашей республике «Народный контроль» проверил цены на медицинские маски и противовирусные препараты, рекомендованные Минздравом при лечении коронавирусной инфекции.

Гульнур Кульсарина, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан: «Приходят сообщения, что в наличии данных препаратов нет. К сожалению, только те препараты, которые в основном рекламируются по телевидению, радио и средствам массовой информации».

Рейд показал, что в ряде аптек отсутствуют и медицинские маски. По словам продавцов, накануне раскупили, ждут поступления. Цены при этом колеблются от 3,5 до 18 рублей. О спекуляциях представителей аптечного бизнеса накануне зашла речь и на встрече Владимира Путина с правительством. Президент потребовал такие случаи выявлять и пресекать. Нормативы наценки на защитные маски в нашей стране не установлены. Владельцы частных аптечных сетей заверяют: товар дорожает не по их воле. Ситуацию прокомментировали и представители Росздравнадзора.

Вадим Иванченко, помощник руководителя территориального органа Росздравнадзора по Республике Башкортостан: «Цена препарата может меняться в зависимости от того, каким образом доставлялся препарат, возможны какие-то ограничения в связи с введением карантина, производители могут менять цены, и незначительные колебания цен и разница в аптечной сети тоже возможна. Если они небольшие, это не должно пугать потребителя».

Но не только аптеки зарабатывают благодаря коронавирусу. В интернете к продаже предлагаются разные товары, такие как заговорённый чеснок или гриб чага; всевозможные обереги и инновационные амулеты. Защитная одежда и футболки, призывающие протестовать против вируса. Предлагаются и услуги, как для частных лиц, так и для бизнеса: противогаз в аренду или профилактическая обработка помещений. Встречаются и совсем смелые объявления с предложением получить посылку из Поднебесной вместо адресата.