Жителям Башкирии рассказали о ситуации с ценами на продукты

Цены на огурцы пошли на спад. В Башкортостане на рынках и в магазинах продавцы отмечают удешевление некоторых продуктов. Другие, например, яйца, вновь дорожают. Причина не только в сезонности. У экспертов есть и другие аргументы динамики рынка.

Но всё же ценовые рекорды среди рыбной продукции бьёт некогда бюджетная мойва: годовой рост в два раза – более 500 рублей за килограмм. Среди причин – остановка промыслового вылова в Баренцевом море и падение импортных поставок. Иная ситуация с куриным мясом: за последние месяцы фиксируют снижение.

Отдельная категория – куриное филе: килограмм порой превышает 500 рублей. По словам экспертов, это, отчасти, объясняется повышенным спросом в первые месяцы нового года, когда после праздников люди садятся на белковую диету и готовятся к лету. Спрос на остальные части курицы более стабильный.

Стабильно высокими сохраняются цены на говядину. При этом, уверяют продавцы, они всеми силами стараются сдерживать этот рынок, несмотря на повышение у поставщиков. Рынок более гибкий к запросам клиента: всегда возможен торг, да и цены более чувствительны к уходу покупателей.

Чуть оживлённее в овощном отделе. Главный герой последних новостей о повышении цен – огурец, резко упал в цене, которая доходила до 400 рублей за килограмм. В этой лавке их продают за 248 рублей.

Предпринимателям на рынках сейчас тяжелее всего: львиную долю покупателей забирают супермаркеты. Какие-то позиции здесь дешевле, некоторые – наоборот. Огурцы, например, под 300 рублей, а вот яйца уже доходят до 100 рублей и выше. Рост за последнюю неделю, по данным статистики, – 7%.

Как говорят эксперты Нацбанка, ускорение инфляции в январе было ожидаемым. Это произошло под влиянием разовых факторов: повышения НДС, акцизов, тарифов. После их исчерпания рост вновь замедлится.

При этом в республике продолжил дешеветь сахар. Основная причина – его переизбыток на региональном рынке из-за хорошего урожая сахарной свеклы в последние годы.