Известная гимнастка из Башкирии порезала себя ножом

Накануне СМИ сообщили о попытке самоубийства известной гимнастки Александры Солдатовой родом из Башкирии. Девушку доставили в психосоматическое отделение института Склифосовского в Москве. Позднее девушка объяснила, что порезалась случайно.
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6 февраля во многих российских СМИ появилась информация о попытке суицида Александры Солдатовой. По данным журналистов чемпионка мира по гимнастике сама пришла в больницу с порезанной рукой. Девушка якобы созналась в содеянном и признала, что совершила глупость. После этого ее определили в институт Склифосовского.
В прессе сразу же связали этот инцидент с последней "неудачей" Солдатовой. Накануне президент федерации гимнастики Ирина Винер-Усманова объявила о том, что Солдатова не будет выступать в составе национальной сборной на Гран-при в Москве. Всему виной стали ее проблемы со здоровьем.
Издание "Стархит" приводит объяснения Винер-Усмановой касательно состояния девушки. Уровень подготовки Солдатовой она оценила следующим образом: спортсменка не готова к борьбе за медали.
Уже вечером 6 февраля Александра опубликовала пост в своих социальных сетях, в котором подробно рассказала свою версию произошедшего. Солдатова уверяет, что никакого суицида не было.
Девушка отмечает, что спустя некоторое время решила не заниматься самолечением и обратилась за помощью в больницу. Тем временем пользователи соцсетей отметили, что девушка не показывает раны, ее глаза заплаканы, а обстановка вокруг напоминает больничную палату. Некоторые предположили, что все-таки у девушки произошла какая-то беда, а спортсменка попросту лукавит.
Александра Солдатова родилась в 1998 году в Стерлитамаке. Ей было около пяти лет, когда родители отдали девочку в секцию гимнастики. Позже семья решила перебраться в Подмосковье, в город Пушкино. Именно там спортсменка и продолжила заниматься любимым видом спорта.