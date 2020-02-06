Известная гимнастка из Башкирии порезала себя ножом

У нее проявились определенные наследственные моменты, скажем так, на уровне ДНК. Они дали о себе знать в процессе взросления. Сейчас мы с ней работаем, лечим ее. Но пока она не восстановилась. Как только я увидела, что Саша болеет, что у нее есть какие-то проблемы со здоровьем, она была снята с чемпионата мира. Потом она поняла и приняла это, поблагодарила меня. Потому что иначе во время чемпионата мира могли произойти неприятности.

Ирина Винер-Усманова, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики