Известная гимнастка из Башкирии порезала себя ножом

Накануне СМИ сообщили о попытке самоубийства известной гимнастки Александры Солдатовой родом из Башкирии. Девушку доставили в психосоматическое отделение института Склифосовского в Москве. Позднее девушка объяснила, что порезалась случайно.

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6 февраля во многих российских СМИ появилась информация о попытке суицида Александры Солдатовой. По данным журналистов чемпионка мира по гимнастике сама пришла в больницу с порезанной рукой. Девушка якобы созналась в содеянном и признала, что совершила глупость. После этого ее определили в институт Склифосовского.

В прессе сразу же связали этот инцидент с последней "неудачей" Солдатовой. Накануне президент федерации гимнастики Ирина Винер-Усманова объявила о том, что Солдатова не будет выступать в составе национальной сборной на Гран-при в Москве. Всему виной стали ее проблемы со здоровьем.

Издание "Стархит" приводит объяснения Винер-Усмановой касательно состояния девушки. Уровень подготовки Солдатовой она оценила следующим образом: спортсменка не готова к борьбе за медали.

У нее проявились определенные наследственные моменты, скажем так, на уровне ДНК. Они дали о себе знать в процессе взросления. Сейчас мы с ней работаем, лечим ее. Но пока она не восстановилась. Как только я увидела, что Саша болеет, что у нее есть какие-то проблемы со здоровьем, она была снята с чемпионата мира. Потом она поняла и приняла это, поблагодарила меня. Потому что иначе во время чемпионата мира могли произойти неприятности.

Ирина Винер-Усманова, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики

Уже вечером 6 февраля Александра опубликовала пост в своих социальных сетях, в котором подробно рассказала свою версию произошедшего. Солдатова уверяет, что никакого суицида не было.

Хочу сказать, чтобы все перестали за меня беспокоиться. Со мной все прекрасно. В прессе пишут неправду. Честно? У меня нет слов. Как можно такое написать без доказательств? Я вчера ехала утром на тренировку, порезалась. Такое бывает, у всех бывает.

Александра Солдатова, гимнастка

Девушка отмечает, что спустя некоторое время решила не заниматься самолечением и обратилась за помощью в больницу. Тем временем пользователи соцсетей отметили, что девушка не показывает раны, ее глаза заплаканы, а обстановка вокруг напоминает больничную палату. Некоторые предположили, что все-таки у девушки произошла какая-то беда, а спортсменка попросту лукавит.

Я буду выступать на Гран-при, буду выступать на концерте. Все супер, сейчас поеду на тренировку.

Александра Солдатова, гимнастка

Александра Солдатова родилась в 1998 году в Стерлитамаке. Ей было около пяти лет, когда родители отдали девочку в секцию гимнастики. Позже семья решила перебраться в Подмосковье, в город Пушкино. Именно там спортсменка и продолжила заниматься любимым видом спорта.