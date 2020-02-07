В Башкирии за год выявили более 4 тыс случаев рака на ранних стадиях

В Башкирии врачи выявили более четырех тысяч онкозаболевших на ранних стадиях. Такие итоги подвели в Минздраве региона за прошлый год. Количество по сравнению с аналогичным периодом выросло.

И как бы странно не звучало, онкологи считают, что это хороший показатель. Медики обнаружили рак до того, как он успел перейти на более серьезный уровень, когда у пациентов становится меньше шансов выжить. С прошлого года врачей первичного звена стали премировать за раннюю диагностику рака. Эти цифры – первые результаты мотивации специалистов.

– Что вас беспокоит?

– Желудок болит.

Уже один этот симптом, говорит терапевт Ирина Гизатуллина, может быть признаком онкологического заболевания. Бледный кожный покров и худоба пациента лишь усиливают беспокойства врача. Мужчина последнее время мучился от боли в животе.

Направление, чтобы исключить, либо подтвердить острую патологию. А уже дальше или госпитализация, или снова к терапевту. Ирина Гизатуллина в восьмой больнице работает 16 лет, говорит, достаточно времени, чтобы проследить, что число онкозаболеваний растет. И связано это не только с развитием диагностики. Плохая экология, неправильное питание, вредные привычки, малоподвижный образ жизни. Хотя бы один из перечисленных факторов может подтвердить каждый в отношении себя. И задача врачей не только вылечить, но и рано диагностировать онкозаболевания. За прошлый год Ирина Гизатуллина стала рекордсменом больницы по выявлению пациентов с начальной стадией рака.

Ирина Гизатуллина, врач общей практики больницы №8: «По-разному реагируют. Кто-то плачет, кто-то никак не реагирует. Но обязательно объясняем, что если на ранней стадии онкозаболевание выявляется, то это лучше. Это лечится. Главное, попасть к правильному доктору».

С июля прошлого года в республике врачи первичного звена стали получать дополнительные премии. Пять тысяч за каждого пациента с выявленным на ранней стадии онкозаболеванием. А с этого года аналогичная поддержка начала действовать по всей стране. Это еще дополнительная тысяча, но уже из фонда ОМС.

Гузель Ихсанова, заведующая Женской консультацией больницы №8: «Конечно, это итак всё в работу включено, но когда появилось премирование, врачи как-то больше мотивированы на это всё.

Тем более, что в рамках двух проектов, которые проходили в 2019 году, мы исследовали женщин на выявление рака шейки матки и вируса папилломы человека. Очень высокоинформативный метод. Направлено в онкодиспансер на лечение пять раков шейки матки, также выявлено 20 предраков. Выявляли, например, нулевые стадии и заболевания, которые вот-вот могут перейти».

За прошлый год республиканские врачи выявили более 14 тысяч онкозаболевших, из них более четырех тысяч – на первой и второй стадиях.

Рустем Аюпов, заместитель главного врача по медицинской части Республиканского онкологического диспансера: «Это очень хороший результат, мы считаем. У нас есть общие показатели в онкологической службе – это ранняя диагностика, где мы регистрируем пациентов с 1-й и 2-й стадиями. Ежегодно мы смотрим в динамике её, в динамике увеличение произошло. Может быть, по сравнению с 2018 годом не сильно много – на 0,5 процентов. Но если мы говорим из 14 тысяч – это почти 70 человек».

Врачи получили премии на более чем 32 миллиона рублей. И за этими деньгами стоят реально спасенные жизни. У онкологов есть такой показатель – пятилетняя выживаемость. Если пациент переходит этот рубеж, то после вероятность рецидива практически приближается к нулю. При первой и второй стадии показатель пятилетней выживаемости может достигать 99 процентов. Чем раньше врачи обнаружат заболевание, тем дольше будет жизнь пациента.