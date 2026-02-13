В Башкирии исправили более 80 тыс. ошибок в документах на недвижимость

В Башкортостане исправлено уже более 80 тысяч ошибок в документах на недвижимость. Это сведения Единого государственного реестра о границах и площади объектов. Их бесплатно устраняют специалисты Росреестра и Роскадастра с помощью ортофотопланов, беспилотников и геодезического оборудования.

Большинство ошибок возникло в 2000-х, когда не было точных приборов. Теперь границы участков приводят в соответствие с реальностью. Проверить свои данные можно на Госуслугах или сайте Росреестра. При обнаружении ошибки подать заявление можно там же или в МФЦ.